Gaza : la misère s'aggrave alors que le blocus de l'aide entre dans son deuxième mois

Alors que le blocus israélien des livraisons d’aide et les raids aériens se poursuivent de plus belle à Gaza, les chefs de six agences humanitaires onusiennes appellent les dirigeants mondiaux à agir « de manière ferme, urgente et décisive ».



