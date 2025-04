Climat et agriculture : pour éviter le risque de surchauffe, le levier du méthane

par Marc Delepouve, Chercheur associé au CNAM, Docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Bertrand Bocquet, Professeur des Universités, Physique & Science, Technologie et Société, Université de Lille