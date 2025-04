Hongrie. Le retrait de la CPI ne dégage pas la Hongrie de son obligation légale d’arrêter Benjamin Netanyahou

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la Hongrie, État membre de la Cour pénale internationale (CPI), a accueilli Benjamin Netanyahou dans le pays sans l'arrêter et a affirmé qu'elle se retirerait de la CPI, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Le Premier ministre Viktor Orbán accueille une personne recherchée par la CPI : […]



