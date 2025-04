Philippines. Le harcèlement en ligne cautionné par l’État a un « effet dissuasif » sur les jeunes défenseur·e·s des droits humains

par Amnesty International

* Les noms ont été modifiés afin de protéger l’identité des personnes interrogées Le tout premier rapport d’Amnesty International rédigé par des jeunes révèle que le harcèlement en ligne exercé par les autorités philippines, notamment la pratique du « marquage rouge » ou le fait d’attribuer à des personnes une affiliation communiste, instaure un climat de peur […] The post Philippines. Le harcèlement en ligne cautionné par l’État a un « effet dissuasif » sur les jeunes défenseur·e·s des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet