Myanmar. Les attaques militaires inhumaines dans les zones touchées par le séisme entravent les opérations de secours

par Amnesty International

L'armée du Myanmar doit s'abstenir de procéder à des frappes aériennes délibérées et à d'autres formes d'attaques contre des cibles civiles dans les zones touchées par le séisme de magnitude 7,7 qui s'est produit la semaine dernière, a déclaré le 1er avril Amnesty International, qui a en outre demandé que l'aide parvienne plus rapidement aux personnes […]



