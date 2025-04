Syrie. Les massacres de civil·e·s alaouites dans la région côtière doivent faire l’objet d’enquêtes en tant que crimes de guerre

par Amnesty International

Le gouvernement syrien doit veiller à ce que les responsables d'une vague de massacres visant des civil·e·s alaouites dans des zones côtières soient amenés à rendre des comptes, et doit prendre des mesures immédiates pour qu'aucune personne et aucun groupe ne soit pris pour cible en raison de son appartenance confessionnelle, a déclaré Amnesty International



