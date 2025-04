Belgique. Les manquements persistants en matière d’accueil bafouent les droits et la dignité des personnes en quête d’asile

par Amnesty International

Les autorités belges continuent de priver d’accueil des milliers de personnes demandeuses d’asile, les forçant à rester sans logement, en violation des obligations du pays découlant du droit international, européen et belge, a déclaré Amnesty International jeudi 3 avril. Dans un nouveau rapport, intitulé Ni logé·e·s, ni écouté·e·s. Les manquements persistants de la Belgique en matière […] The post Belgique. Les manquements persistants en matière d’accueil bafouent les droits et la dignité des personnes en quête d’asile appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet