UE/Asie centrale. Les autorités doivent garantir la liberté d’action de la société civile pour que les progrès soient réels

par Amnesty International

La protection des droits humains et la sauvegarde de la société civile dans les pays d’Asie centrale doivent être au cœur du tout premier Sommet UE-Asie centrale qui doit se tenir à Samarcande, en Ouzbékistan, les 3 et 4 avril, a déclaré Amnesty International lundi 31 mars. « L’Asie centrale arrive à un moment crucial où l’Union européenne […] The post UE/Asie centrale. Les autorités doivent garantir la liberté d’action de la société civile pour que les progrès soient réels appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet