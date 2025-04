Les gènes des chimpanzés ont évolué pour s'adapter aux conditions locales, selon une nouvelle étude

Les chimpanzés sont les plus proches parents vivants des humains, partageant plus de 98 % de notre ADN . Ils sont en voie de disparition, il en reste moins de 250 000 et leur nombre diminue chaque année de 1,5 à 6 % . Cette situation est due, entre autres, à la destruction de leur habitat, à la chasse et aux maladies infectieuses.Comprendre comment les chimpanzés se sont…