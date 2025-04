Israël et territoire palestinien occupé. Il faut enquêter sur les homicides d’auxiliaires médicaux et de secouristes à Gaza

par Amnesty International

Une enquête indépendante et impartiale doit être menée sur les circonstances dans lesquelles au moins 15 professionnels de santé et secouristes palestiniens, qui s’étaient rendus dans le sud de la bande de Gaza pour une opération de sauvetage, ont été tués lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur leurs véhicules, a déclaré Amnesty […] The post Israël et territoire palestinien occupé. Il faut enquêter sur les homicides d’auxiliaires médicaux et de secouristes à Gaza appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet