Un forum soutenu par l'ONU cherche à renforcer la résilience des pays les plus pauvres

Des décideurs politiques, des chercheurs, des représentants du secteur privé et d’autres parties prenantes sont réunis dans la capitale zambienne, Lusaka, pendant trois jours pour tracer la voie vers le développement durable et la résilience des pays les plus pauvres.



