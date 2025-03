Gaza : le chef de l'humanitaire de l'ONU réclame « des réponses » après le meurtre de secouristes

Le Coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a réclamé lundi des réponses et que justice soit rendue après que les forces israéliennes ont tué huit médecins palestiniens, six secouristes de la défense civile et un membre du personnel de l'ONU lors d'une attaque dans le sud de Gaza.



Lire l'article complet