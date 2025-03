Iran : Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, devrait être libérée sans condition

par Human Rights Watch

Click to expand Image La militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, photographiée à Téhéran le 2 avril 2021, après avoir été provisoirement libérée de prison et avant son retour en prison sept mois plus tard. En 2023, alors qu’elle était toujours en prison, elle s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix. © 2021 Reihane Taravati/Middle East Images/AFP via Getty Images (Beyrouth) – Les autorités iraniennes menacent de renvoyer la militante des droits humains Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, en prison pour purger le reste de sa peine injuste,…



Lire l'article complet