Stablex – Un bâillon sur mesure pour une entreprise américaine, dénonce QS

Après des heures à essayer de faire entendre raison à la CAQ, les députés de Québec solidaire se désolent de la manœuvre antidémocratique qui a forcé l’adoption sous bâillon du projet de loi 93, poussé par l’entreprise américaine Stablex.

« J’aurais aimé que le gouvernement de la CAQ et François Legault soient aussi rapides à régler des problèmes importants qui touchent les Québécoises et Québécois comme la crise du logement, le coût de la vie ou encore le piètre état de nos services publics, mais ce gouvernement préfère servir les intérêts d’une compagnie américaine », dénonce Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« L’utilisation d’un bâillon pour faire économiser de l’argent à une entreprise américaine est un précédent troublant. Un bâillon aussi rapide au profit d’une entreprise privée, pour déposséder la Ville de Blainville, contre son gré et contre le gré de ses citoyennes et de ses citoyens, c’est du jamais vu! La CAQ a déroulé le tapis rouge pour une multinationale étrangère au point où elle est prête à bafouer nos règles démocratiques pour lui faire plaisir », affirme Guillaume Cliche-Rivard, leader parlementaire et porte-parole solidaire par intérim.

Une motion bloquée par la CAQ qui en dit long

Rappelons qu’hier, la CAQ a bloqué la motion suivante déposée par Christine Labrie au Salon rouge :

Que l’Assemblée nationale prenne acte des préoccupations soulevées quant à la gestion des matières résiduelles dangereuses au Québec et de l’urgence d’avoir un portrait clair de la situation ;

Qu’elle rappelle que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) recommande depuis 2023 de procéder à un état des lieux de la production et de la gestion de ces déchets ;

Qu’en conséquence l’Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de s’engager à réaliser un état des lieux exhaustif sur la production et la gestion des matières résiduelles dangereuses d’ici la fin de l’année 2025.

« On a eu la démonstration très claire dans les dernières heures que la CAQ n’est pas vraiment préoccupée par la gestion des déchets dangereux au Québec. Ils sont surtout pressés de répondre aux demandes de Stablex, une entreprise américaine devant laquelle ils se sont mis à genoux! » scande Christine Labrie, députée de Sherbrooke et responsable solidaire en matière d’Affaires municipales.