Égypte. Plus de 30 000 personnes exigent la libération de l’étudiant Oqba Hashad, maintenu en détention arbitraire depuis près de six ans

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent immédiatement et sans condition libérer Oqba Hashad, un étudiant égyptien qui est maintenu en détention provisoire prolongée depuis près de six ans à titre de sanction pour le travail de militantisme de son frère en faveur des droits humains, a déclaré Amnesty International. Cet appel est appuyé par un soutien mondial […] The post Égypte. Plus de 30 000 personnes exigent la libération de l’étudiant Oqba Hashad, maintenu en détention arbitraire depuis près de six ans appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet