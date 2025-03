Serbie. Des journalistes du BIRN pris pour cible par le logiciel espion Pegasus

par Amnesty International

Deux journalistes du Réseau de journalisme d'investigation des Balkans (BIRN), réseau serbe multiprimé, ont été pris pour cible en février 2025 par le logiciel espion Pegasus, commercialisé par NSO Group, révèle une nouvelle enquête d'Amnesty International. Les journalistes Jelena Veljkovic et Bogdana (prénom d'emprunt) ont reçu sur la messagerie Viber un message suspect provenant d'un […]



