Volker Türk dénonce une « effrayante prolifération de la violence raciste et des crimes de haine »

Le monde fait face à une « effrayante prolifération de la violence raciste et des crimes de haine », a averti jeudi le chef des droits de l’homme de l’ONU, relevant que « le racisme et le suprémacisme blanc continuent d’empoisonner nos communautés, nos politiques, nos médias et nos plateformes en ligne ».



Lire l'article complet