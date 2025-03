Les discussions entre les États-Unis et la Russie devraient inclure la question des violations des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président des États-Unis Donald Trump et le président de la Russie Vladimir Poutine se serrent la main lors de leur rencontre à Helsinki, en Finlande, le 16 juillet 2018. © 2018 Reuters (Washington, le 18 mars 2025) – L’administration Trump devrait, dans le cadre des discussions avec le président russe, Vladimir Poutine, accorder la priorité à la libération des civils ukrainiens détenus et des Russes injustement emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et de religion, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch dans une lettre adressée…



