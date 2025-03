Sommet sur l’Ukraine. Les dirigeant·e·s mondiaux doivent s’unir pour résister à toutes les tentatives d’affaiblissement de l’ordre juridique mondial, en Ukraine et ailleurs

par Amnesty International

En prévision du sommet d'une coalition d'États prévu à Paris jeudi 27 mars 2025, lors duquel les dirigeant·e·s européens, ainsi que ceux de l'Australie, du Canada, de la Corée du Sud, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Turquie, vont discuter de l'aide à l'Ukraine et de la défense contre l'agression russe, la secrétaire générale



