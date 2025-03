Australie : De nombreux enfants aborigènes retirés de leurs familles

par Human Rights Watch

Play Video (Sydney) – Les autorités chargées de la protection de l'enfance en Australie-Occidentale retirent de manière disproportionnée des enfants aborigènes à leurs familles afin de les placer dans des foyers d'accueil, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Près de deux décennies après que le gouvernement australien a présenté des excuses aux Premières Nations pour avoir séparé de force des enfants de leurs familles, cette pratique perdure. 26 mars 2025 “All I Know Is I Want Them Home” Disproportionate Removal of Aboriginal Children…



