« Le multilatéralisme est important » et « l’isolationnisme est une illusion », plaide Guterres

Remis en cause par « l’irrationalité, l’ignorance et l’isolationnisme », le multilatéralisme reste « important » et « l’isolationnisme est une illusion », a déclaré vendredi le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, alors qu’il recevait un doctorat honorifique décerné aux Nations Unies par deux universités belges.



