Un éminent activiste burkinabè aurait subi une disparition forcée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ouagadougou, Burkina Faso, le 4 mars 2024. © 2024 Ute Grabowsky/picture-alliance/dpa/AP Photo Le célèbre activiste politique et journaliste Idrissa Barry a été arrêté mardi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, par des hommes affirmant être des gendarmes, faisant craindre une possible disparition forcée.Idrissa Barry, âgé de 48 ans, est le Secrétaire national du mouvement politique d'opposition Servir et non se servir (SENS).Selon des collègues du journaliste ainsi que des médias, Idrissa Barry a été arrêté alors qu'il participait à une réunion avec…



Lire l'article complet