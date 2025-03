Attaqués et avec des revenus qui s'effondrent, les médias en Haïti luttent pour survivre

La multiplication des attaques contre les médias en Haïti par des bandes armées qui contrôlent la majeure partie de la capitale Port-au-Prince a pour but d'intimider les journalistes et d'instiller le chaos, selon l'agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO.



