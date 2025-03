Chine. Les autorités doivent veiller à ce que le militant des droits du travail soit totalement remis en liberté après son incarcération injuste

par Amnesty International

Réagissant à la libération aujourd'hui du militant chinois des droits du travail Wang Jianbing, qui a purgé une peine de trois ans et demi d'emprisonnement pour « incitation à la subversion du pouvoir de l'État », Sarah Brooks, directrice pour la Chine à Amnesty International, a déclaré : « Wang Jianbing, comme sa coaccusée la militante #MeToo Sophia Huang […]



