Hongrie. L’interdiction des marches des fiertés est une attaque frontale contre les personnes LGBTI et ne doit pas être promulguée

par Amnesty International

Réagissant à l'adoption d'un projet de loi qui interdira les marches des fiertés en Hongrie et permettra aux autorités d'infliger des amendes aux organisateurs et aux participant·e·s, et d'utiliser des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier les personnes présentes, Dávid Vig, directeur d'Amnesty International Hongrie, a déclaré : « Cette loi est une attaque frontale contre la



