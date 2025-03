Russie. Les autorités doivent protéger d’urgence et libérer la journaliste Maria Ponomarenko

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la ressortissante russe Maria Ponomarenko, journaliste et militante anti-guerre injustement incarcérée, risque fortement de s'automutiler de nouveau, Natalia Zviagina, directrice du bureau de Moscou d'Amnesty International, a déclaré : « Les autorités russes doivent agir immédiatement afin de protéger Maria Ponomarenko des risques d'automutilation et veiller à ce qu'elle reçoive de



