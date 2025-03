Turquie. Intensification de la répression en cours, notamment avec l’arrestation du maire d’Istanbul

par Amnesty International

Réagissant à l'arrestation de plus de 100 personnes, dont le maire d'Istanbul Ekrem İmamoğlu, dans le cadre d'enquêtes liées à la « corruption » et au « terrorisme », ainsi qu'à l'interdiction générale de manifester pendant quatre jours et, selon certaines informations, aux restrictions de la bande passante sur X, YouTube, Instagram et TikTok, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour



