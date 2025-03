Budget 2025-2026: Face à Trump, Québec solidaire demande à la CAQ de miser sur la résilience

À l’aube du budget du Québec 2025-2026, la responsable solidaire en matière de Finances, Alejandra Zaga Mendez présente ses demandes au ministre Éric Girard. Elle demande à la CAQ de trouver de nouveaux revenus afin de ne pas couper dans les services publics.

« 470 millions de dollars partis en fumée avec Northvolt, 1,1 milliard dans le scandale SAAQclic, les Québécoises et les Québécois sont tannés de voir leur argent partir en fumée à cause de l’incompétence de la CAQ. Pour le prochain budget, mon message est simple: arrêtez de gaspiller l’argent public », a déclaré Mme Zaga Mendez.

La députée de Verdun somme aussi la CAQ de s’attarder à la colonne des revenus afin de remplir les coffres de l’État.

« Pour éviter de couper dans les services publics et de couper des emplois essentiels en santé et en éducation, la CAQ doit regarder la colonne des revenus, et aller chercher de nouveaux revenus dans les poches du 1%. Les inégalités se creusent au Québec. Il n’y a jamais eu autant de disparité entre les plus riches et le monde ordinaire qui a de la difficulté à payer son épicerie, qui subit des hausses de loyer démesurées et qui doit dire au revoir au rêve d’accéder à la propriété. À chaque crise, les plus riches s’enrichissent et les plus pauvres écopent. Ne reproduisons pas cette injustice face à la crise tarifaire et investissons chez nous, pour rendre nos services publics plus résilients », a ajouté Mme Zaga Mendez

En guise d’exemple de mesure fiscale qui permettrait à l’État québécois de regarnir ses coffres face à un contexte économique instable, elle invite la CAQ à examiner et s’inspirer de la mesure proposée par l’IRIS , qui en s’appliquant aux 1% des plus riches rapporterait 4 G$ de plus et permettrait d’arrêter le saccage entraîné par les coupures en santé.

Investir en culture et en enseignement supérieur

Québec solidaire s’attend également à ce que le budget répare deux erreurs injustes: