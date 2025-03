Mexique : Enquêter sur le site d’un massacre présumé

par Human Rights Watch

Plusieurs dizaines de chaussures qui ont été trouvées, ainsi que des ossements humains, sur le terrain du Ranch d’Izaguirre dans la municipalité de Teuchitlan (État de Jalisco), au Mexique, début mars 2025. Photo prise le 11 mars 2025. © 2025 Bureau du Procureur général de l'État de Jalisco, via AP (Mexico, 19 mars 2025) – Les autorités mexicaines devraient mener une enquête approfondie et impartiale au sujet des centaines de fragments d'os et de vêtements récemment découverts par une association de familles de personnes disparues, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Le 5 mars, un groupe…



