RDC. Les violations endémiques des droits humains imputables au groupe armé M23 appellent une action internationale concertée

par Amnesty International

Depuis qu'il s'est emparé de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en janvier, le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a effectué des descentes dans des hôpitaux, enlevé des patient·e·s dans leurs lits, dont des civil·e·s et des soldats congolais hospitalisés, et les a soumis à des



