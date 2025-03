Niger. Les autorités n’ont pas tenu leur engagement de respecter les droits humains depuis le coup d’État militaire

par Amnesty International

Les autorités nigériennes dirigées par l'armée n'ont pas tenu leur engagement de respecter les droits humains et de protéger les libertés civiles, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport documentant la répression contre les anciens responsables du régime et les voix critiques depuis le coup d'État de juillet 2023. Le rapport, intitulé : « Niger. Menacés […]



