La FAO met en garde contre une propagation « sans précédent » de la grippe aviaire

La propagation rapide du virus hautement infectieux de la grippe aviaire H5N1 atteint une ampleur « sans précédent », décimant des centaines de millions d'oiseaux dans le monde et se propageant de plus en plus aux mammifères, a averti lundi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



Lire l'article complet