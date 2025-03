Mozambique. Pas de justice depuis deux ans pour un manifestant blessé à l’œil par une balle en caoutchouc

par Amnesty International

Cela faisant bientôt deux ans qu’Inocêncio Manhique a perdu un oeil à cause du recours illégal à la force par les forces de sécurité, Khanyo Farise, directeur régional adjoint pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Il y a deux ans, les forces de sécurité ont tiré une balle en […] The post Mozambique. Pas de justice depuis deux ans pour un manifestant blessé à l’œil par une balle en caoutchouc appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet