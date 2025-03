Le rapport de l’ONU sur les violences liées au genre et les actes génocidaires perpétrés par Israël contre les centres de soins de santé reproductive doivent inciter à prendre des mesures pour protéger les Palestinien·ne·s

par Amnesty International

En réaction au rapport publié le 13 mars 2025 par la Commission internationale indépendante d'enquête sur le territoire palestinien occupé et Israël, qui conclut qu'Israël recourt systématiquement à la violence sexuelle, reproductive et fondée sur le genre à l'encontre des Palestinien·ne·s depuis octobre 2023 et a commis des « actes génocidaires » contre les Palestinien·ne·s à Gaza en […]



