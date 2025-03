Le chef des droits de l’homme de l’ONU inquiet de la régression des droits des enfants

Des décennies de progrès en matière de droits de l’enfant et de développement stagnent et sont même réduites à néant, menaçant directement le développement précoce et même la survie des enfants, a regretté jeudi le chef des droits de l’homme de l’ONU.



