Philippines : Duterte arrêté suite au mandat d’arrêt de la CPI

par Human Rights Watch

(Manille, le 12 mars 2025) – L'arrestation de l'ex-président des Philippines, Rodrigo Duterte, et son transfert à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye constituent un pas historique vers la justice, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Le 11 mars, les autorités philippines, donnant suite à un mandat d'arrêt émis par la CPI et transmis à Interpol, ont arrêté Duterte à Manille. La CPI a requis son arrestation pour crimes contre l'humanité, liés aux exécutions extrajudiciaires présumées survenues entre 2011 et 2019. Le président Ferdinand Marcos Jr. a confirmé qu'un avion transportant…



