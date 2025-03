Harmattan : les défis sanitaires d’un vent sec et poussiéreux en Afrique de l’Ouest

Chaque année, entre décembre et avril, l'Harmattan , un vent frais, sec et chargé de poussières traverse l'Afrique de l'Ouest. Ce phénomène météorologique prend naissance dans les hautes pressions sahariennes, au sud le l'Algerie et de la Libye, au nord de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad. Il modifie profondément les conditions climatiques et environnementales des régions qu'il traverse. Ses impacts ne se limitent pas à la visibilité ou à la sécheresse : il a aussi des répercussions…