RD Congo : Le M23 soutenu par le Rwanda cible des journalistes et des activistes

par Human Rights Watch

(Nairobi) – Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, ainsi que l’Alliance Fleuve Congo (AFC) dont le M23 fait partie, ont menacé, placé en détention et attaqué des journalistes, des détracteurs et des activistes de la société civile depuis leur prise de Goma dans l’est de la République démocratique du Congo à la fin du mois de janvier 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’Alliance Fleuve Congo est une coalition politico-militaire qui inclut le M23. Dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les combattants du M23 ont fait des descentes dans des maisons et proféré des…



