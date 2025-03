Syrie : Mettre fin aux massacres dans la zone côtière et protéger les civils

par Human Rights Watch

(New York) – Des exécutions sommaires et d’autres atrocités ont été commises dans la région côtière de la Syrie à la suite d’attaques rebelles contre les forces de sécurité syriennes et lors de contre-attaques subséquentes de la part de ces forces, la communauté alaouite subissant l’essentiel de ces violences, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Quoique le président syrien par intérim, Ahmed al-Charaa, ait reconnu que « de nombreuses parties ont pénétré dans la zone côtière syrienne et de nombreuses violations ont été commises », il s’est abstenu de tout commentaire sur l’implication…



