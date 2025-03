Israël. La décision de couper l’approvisionnement en électricité d’une usine de dessalement à Gaza est cruelle et illégale

par Amnesty International

En réaction à la décision prise par Israël de couper l'approvisionnement en électricité d'une station de dessalement pour l'eau potable dans la bande de Gaza occupée, une semaine après avoir bloqué l'entrée de l'aide humanitaire vitale, Erika Guevara Rosas, directrice générale des recherches, de l'élaboration des lignes de conduite, du travail de plaidoyer et des […]



