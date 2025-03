Syrie. Il faut enquêter sur les massacres de civil·e·s perpétrés sur la côte nord-ouest du pays

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles des centaines de civil·e·s, appartenant pour la plupart à la minorité alaouite, ont été tués dans les régions côtières en Syrie, Heba Morayef, directrice pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités doivent agir rapidement afin de veiller à protéger les […]



