Les hommes demeurent largement majoritaires dans les hautes fonctions politiques

Les progrès vers l’égalité des sexes en matière de leadership politique demeurent insuffisants en ce début d’année 2025, les hommes étant au moins trois fois plus nombreux que les femmes au sein des gouvernements et des parlements, selon des données publiées mardi par l’Union interparlementaire (UIP) et ONU Femmes.



Lire l'article complet