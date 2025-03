Cinq militant·e·s dénoncent les violences basées sur le genre et font la différence en Afrique de l’Ouest

par Amnesty International

Nancy Gbamoi « J’ai commencé à militer quand j’ai quitté l’école, en 2002. Ça n’a pas été facile. Les filles sont confrontées aux violences basées sur le genre dans leurs communautés, dans leurs familles et à l’école. Le mariage précoce et forcé et les mutilations génitales féminines sont des pratiques courantes. On en entend parler, mais […] The post Cinq militant·e·s dénoncent les violences basées sur le genre et font la différence en Afrique de l’Ouest appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet