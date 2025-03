Risques accrus de stérilisation forcée des femmes handicapées, selon une experte

Les femmes et filles handicapées courent un risque accru de maltraitance, notamment la stérilisation forcée, l’exploitation sexuelle et la violence domestique, a alerté lundi une experte indépendante des Nations Unies, appelant à l’adoption de cadres juridiques, mécanismes de signalement et services de soutien axés sur les survivantes.



