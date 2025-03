Israël/Liban : Les attaques du Hezbollah ont mis en danger des civils

par Human Rights Watch

(New York) – Le Hezbollah n’a pas pris de précautions adéquates pour protéger les civils lors d’attaques menées contre Israël entre septembre et novembre 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le Hezbollah a utilisé des armes explosives lors d’attaques contre des zones peuplées dans le nord d’Israël, sans d’abord avertir de manière efficace les civils de ces zones.Human Rights Watch a précédemment documenté une série d’attaques illégales et de crimes de guerre apparents perpétrés par l’armée israélienne au Liban. Depuis l’accord de cessez-le-feu du 27…



