Égypte. Des prisonniers punis pour avoir protesté contre leur détention dans des conditions cruelles

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent cesser les représailles exercées envers des personnes détenues à la prison du Dixième jour de ramadan à la suite de leur grève de la faim pour protester contre leur détention arbitraire et pour demander la fin de leurs conditions de détention cruelles et inhumaines, a déclaré Amnesty International jeudi 6 mars.



