Sénégal. Les autorités doivent rendre justice aux victimes de la répression violente des manifestations depuis 2021

par Amnesty International

Les autorités sénégalaises doivent rendre justice, vérité et réparations aux milliers de victimes de la répression violente des manifestations entre 2021 et 2024, a déclaré Amnesty International à l’occasion du premier anniversaire d’une loi accordant une amnistie aux forces de sécurité. La loi d’amnistie, votée le 6 mars 2024, couvre tous les actes susceptibles d’être […] The post Sénégal. Les autorités doivent rendre justice aux victimes de la répression violente des manifestations depuis 2021 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet