Journée internationale des droits des femmes. Le monde doit résister aux attaques grandissantes contre la justice de genre

par Amnesty International

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « L’importance de la Journée internationale des droits des femmes 2025 ne saurait être sous-estimée. Il ne s’agit plus d’aborder les sujets inachevés sur le front de la justice de genre, mais de se préparer à résister […] The post Journée internationale des droits des femmes. Le monde doit résister aux attaques grandissantes contre la justice de genre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet