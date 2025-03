Monde. L’utilisation abusive des équipements à impulsions électriques par les forces de l’ordre est généralisée en raison du manque de réglementation

par Amnesty International

Des États et des entreprises fabriquent, promeuvent et vendent des équipements à impulsions électriques qui sont utilisés pour commettre des actes de torture et d’autres mauvais traitements, indique Amnesty International dans un nouveau rapport appelant à un traité mondial juridiquement contraignant pour réglementer la production et le commerce incontrôlés des équipements de maintien de l’ordre. […] The post Monde. L’utilisation abusive des équipements à impulsions électriques par les forces de l’ordre est généralisée en raison du manque de réglementation appeared first on Amnesty International.…



