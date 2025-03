Qu’est-ce que la Commission de la condition de la femme et pourquoi est-elle importante ?

Depuis que l’ancienne Première dame des États-Unis et défenseure des droits de l’homme Eleanor Roosevelt a inspiré la première Sous-Commission des Nations Unies sur la condition de la femme dans les années 1940, des milliers de femmes du monde entier se réunissent au siège de l’ONU à New York chaque mois de mars pour prendre le pouls de la planète et faire entendre leur voix.



